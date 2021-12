DVFA qualifiziert Certified Risk Manager

Das Programm startet erstmals am 22. April 2010 am DVFA-Sitz in Frankfurt/Main. Es ist kompakt aufgebaut und auf eine berufsbegleitende Teilnahme ausgerichtet. An 15 Tagen verteilt auf sechs Wochenenden wird geschult, bevor am 6. August eine Abschlussprüfung stattfindet. Erfolgreiche Absolventen erhalten den Titel „CRM – Certified Risk Manager“.Die Teilnahme kostet 6.900 Euro, für Frübucher bis zum 1. März 2010 ermäßigt sich die Gebühr auf 5.900 Euro. Termine und weitere Informationen hat die DVFA in einer CRM-Broschüre (PDF) zusammengestellt.