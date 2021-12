Efonds Suchmaschine für geschlossene Fonds

Auf der Webseite www.efonds.com stellt Efonds ab Sonntag eine Suchmaschine für geschlossene Investmentvermögen zur Verfügung. Das Tool soll unabhängig von der Vermittlungsplattform Efonds24 betrieben werden.Mit Hilfe von Big-Data-Technologien bietet die Suchmaschine Interessenten Zugriff auf Neuemissionen sowie rund 10.000 geschlossene Fonds, die in den vergangenen Jahren platziert wurden. Dabei bekommen Nutzer im öffentlichen Bereich nur die „wesentlichen Eckdaten“ angezeigt, so Efonds. Wer mehr wissen will, muss eine Lizenz erwerben.