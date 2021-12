ETFs in der Asset Allocation

Hinzu kommt, dass börsennotierte Indexfonds insgesamt betrachtet sehr preiswerte Produkte sind. Dadurch können Investoren ihre Anlageentscheidungen nicht nur schnell, sondern im Vergleich mit anderen Anlageprodukten auch günstig umsetzen.Viele dieser Vorteile betreffen vor allem institutionelle Anleger. Denn Privatanleger bauen in der Regel keine riesigen Positionen in einem Markt auf.Zudem können sie sich keine Wertpapiere leihen und daher keine Short-Positionen zur Absicherung eingehen - es sei denn, es gibt auf den betreffenden Index spezielle Short-ETFs.Aber die günstigen Kosten zum Beispiel kommen auch ihnen zugute. Privatanleger sollten unbedingt darauf achten, dass ihnen die Funktionsweisen der einzelnen Produkte bekannt sind, um negative Überraschungen zu vermeiden.Aber auch institutionelle Investoren bevorzugen einfache Produkte, wie meine Gespräche gezeigt haben.Daher sollten die Anbieter darauf achten, dass ihre neuen ETFs nicht zu komplex werden. Zumindest offiziell wollen sie das tun: Auf einer Paneldiskussion während der Private & Institutional Portfolio Conference am Dienstag in Genf stellten die ETF-Gesellschaften einhellig fest: Die Transparenz der Produkte wird zukünftig ein genauso entscheidender Wettbewerbsfaktor sein wie die Weiterbildung der Kunden.Aber auch wenn es hier und da noch Nachholbedarf gibt, sollten Anleger nicht vergessen: ETFs sind schon heute deutlich transparenter und leichter verständlich als die meisten aktiv gemanagten Fonds.