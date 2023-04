Traditionsmarken und Aktien aus China – so könnte man das Ranking der größten Verlierer-Aktien des ersten Quartals 2023 bei Etoro-Anlegern zusammenfassen. Das geht aus der aktuellen Aktienanalyse hervor, für die das Investment-Portal Daten von mehr als 30 Millionen Nutzern weltweit ausgewertet hat. Während Big Tech und Bankaktien zu den größten Gewinnern zählten, standen vorrangig Fluggesellschaften und Automobilhersteller auf der Liste der am meisten verkauften Aktien im ersten Quartal.

„Die Luftfahrtindustrie hat seit dem Zusammenbruch in der Covid-Pandemie wieder etwas Boden gutgemacht. Jedoch war die Erholung langsam und uneinheitlich, und einige Anleger:innen entschieden möglicherweise, dass ihr Geld in anderen Branchen besser aufgehoben ist“, sagt Etoro-Analyst Ben Laidler. „Auch die Automobilhersteller könnten an Attraktivität verlieren, da die Investor:innen auf den allgemeinen Konsumrückgang in der Welt achten.“