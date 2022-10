Aufwärtspotenzial Candriam übergewichtet den IT-Sektor in Schwellenländern

Europäische Aktien: Die Energiekrise beherrscht weiterhin die Schlagzeilen

Eine Rezession scheint mittlerweile das Basisszenario zu sein. Die meisten im Quartal veröffentlichten Wirtschaftsdaten deuten auf ein Erlahmen der Konjunktur hin, darunter auch der Einkaufsmanagerindex für die Wirtschaft der Eurozone, der sich nun im kontraktiven Bereich befindet. Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone fiel im September auf einen neuen historischen Tiefstand. Doch während sich das Wachstum in Europa verlangsamt, ist das bei der Inflation noch nicht der Fall.

Stile und Sektoren

Small Caps haben unabhängig vom Value-/Growth-Stil in den vergangenen Wochen eine schwache Performance gezeigt. Eine Reihe von kleineren Unternehmen bekommt daher Schwierigkeiten bei der Finanzierung.

Interessant ist auch die Beobachtung, dass die Korrelation zwischen den Realzinsen (10-jährige deutsche Realrendite) und der Outperformance des Value-Stils (MSCI Europe Value/Growth) in den vergangenen Monaten weniger offensichtlich war. Die Bewertungslücke (12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis) zwischen dem Growth- und dem Value-Stil ist jedoch nach wie vor beträchtlich, wobei Growth Value aussticht.

Betrachtet man die Sektoren, so haben zuletzt Kommunikationsdienstleister und Versorger – Sektoren mit hoher Verschuldung – am schlechtesten abgeschnitten. Relativ am besten hielten sich dagegen die Sektoren Energie und Gesundheitswesen.

Erträge

Bei den Erträgen hat sich die Kluft zwischen den Gewinnrevisionen und der Performance der europäischen Aktien vergrößert. Obwohl der MSCI Europe über mehrere Monate hinweg eine negative Performance aufwies, fallen die Gewinnrevisionen im Durchschnitt nach wie vor recht „neutral“ aus. Allerdings haben wir in Europa noch nicht viele Revisionen gesehen, sodass die kommenden Wochen spannend werden.

Einstufungen

Wir haben keine strategischen Änderungen in Bezug auf die Einstufungen vorgenommen. Wir bleiben bei unserer starken Übergewichtung von Grundnahrungsmitteln, in die wir in Unternehmen mit starker Preissetzungsmacht und solider Gewinndynamik investieren.

Unabhängig davon, ob wir in einem Sektor über- oder untergewichtet sind, bleibt unsere Devise in Zeiten der Konjunkturabschwächung mehr denn je Selektivität: Wir üben strenge Disziplin bei der Auswahl von Aktien.

US-Aktien: Der Arbeitsmarkt erweist sich als widerstandsfähig

Der US-Arbeitsmarkt scheint widerstandsfähig zu sein, denn die jüngsten Beschäftigungs- und JOLTS-Berichte (Job Openings and Labor Turnover Survey) zeigen viel Dynamik.

Angesichts des größten Inflationsschocks seit den 1970er-Jahren werden die Zentralbanken wahrscheinlich weiterhin der Inflationsbekämpfung Vorrang vor der Unterstützung des Wachstums einräumen.

Die restriktivere Geldpolitik der Fed kühlt bereits einige Bereiche der Wirtschaft ab, wie den Immobilienmarkt, auf dem die 30-jährigen Festhypothekenzinsen auf deutlich über 6 Prozent gestiegen sind und damit den höchsten Stand seit 2007 erreicht haben.

Stile und Sektoren

US-Small-Caps haben sich besser entwickelt als US-Large-Caps. Innerhalb der Large Caps schnitten die Growth-Aktien am schlechtesten ab. Interessant ist auch die Beobachtung, dass – wie in Europa – die Korrelation zwischen den Realzinsen (10-jährige US-Realrendite) und der Outperformance des Value-Stils (MSCI US Value/Growth) in den vergangenen Monaten weniger deutlich war.

Die Bewertungslücke (12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis) zwischen dem Growth- und dem Value-Stil ist jedoch nach wie vor beträchtlich, wobei der Growth-Stil den Value-Stil übertrifft, auch wenn sich diese Lücke langsam schließt.

Auf Sektorebene haben sich die Versorger – ein Sektor mit hoher Verschuldung – mit Abstand am schlechtesten entwickelt, gefolgt von IT, zyklischen Konsumgütern und Kommunikationsdienstleistungen. Die besten Ergebnisse erzielten die Sektoren Energie und Gesundheitswesen.

Erträge

Die Diskrepanz zwischen den Gewinnrevisionen und der Performance von US-Aktien ist geringer als in Europa, da die Unternehmen regelmäßiger veröffentlichen und der Markt bereits eine Zunahme von Gewinnwarnungen einpreist. Dennoch hat der MSCI USA in den vergangenen Monaten einen negativeren Trend gezeigt als die von uns beobachteten Korrekturen: Die Märkte scheinen weitere Abwärtskorrekturen zu erwarten.

US-Dollar

Die Stärke des US-Dollars bremst die Gewinnentwicklung im dritten Quartal, vor allem bei IT-Unternehmen, da ein hoher prozentualer Anteil des Sektors von Auslandsumsätzen abhängt.

Einstufungen

Wir haben keine strategischen Änderungen vorgenommen. Wir sind mit unserer Übergewichtung im defensiven Gesundheitssektor zufrieden, der in den vergangenen Wochen einen positiven Beitrag geleistet hat. Innerhalb dieses Sektors haben die am meisten defensiven Untersegmente, wie die großen Pharmaunternehmen, am besten abgeschnitten.

Wir erwarten weitere Gewinnwarnungen, insbesondere in stark konsumabhängigen Sektoren. Wir behalten unsere defensive Haltung bei.