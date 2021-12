Ex-Vertriebschef von LGT Barings erweitert Deutschland-Vertrieb

Baring Asset Management gibt die Ernennung von Marcus Perschke zum Senior Großkunden-Betreuer für Deutschland bekannt. In dieser Funktion wird er ab sofort in Frankfurt tätig sein und an Lars Albert, Vertriebschef Deutschland und Österreich, berichten. Vor seinem Einstieg bei Barings war Perschke bei LGT Capital Management als Direktor und Vertriebschef für Deutschland und Österreich beschäftigt. Seine beruflichen Stationen umfassen zudem M&G International Investments in London und Frankfurt, wo er über acht Jahre als Direktor und Leiter des deutschen Bankenvertriebs arbeitete.Zuvor war Perschke bei Allianz Asset Management als Leiter Vertrieb für die Investmentfonds der Allianz in der Region Süddeutschland, Österreich und Schweiz zuständig.