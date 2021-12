Exklusiv: Mark Mobius kommt zu Besuch

Am 7. September ist Mark Mobius noch in Bangladesch. Im Sommer bereiste der Templeton-Manager Argentinien und die Türkei. Treffliche Reiseberichte verfasst Mobius in seinem eigenen Internet-Blog Wer so viel rumkommt, muss auch mal das Tor zur Welt besuchen: Hamburg. Moin Mark! Und schon einmal hier vor Ort besucht er das Tor zum Geld: die Online-Redaktion von DAS INVESTMENT. Die Redaktion hat den Besuch im Bild festgehalten.Und wir freuen uns auch schon auf die kommende Woche: Rentenexperte Michael Hasenstab, ebenfalls Templeton, schaut auch mal rein.