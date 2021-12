Explosiver Entwurf: EU plant Umsatzsteuerpflicht auf Vermittlerprovisionen

Daher lehnt der AfW diese Regelung kategorisch ab. Der Vermittlungsprozess müsse umsatzsteuerfrei bleiben, so der Verband. Es dürfe für die Steuerfreiheit nicht darauf ankommen, ob der Vermittler Abschlussvollmacht hat. Vielmehr komme es auf die Art der Leistung an.Der AfW-Bundesverband kämpft für eine Änderung des Richtlinientextes in Berlin und Brüssel. „Wir haben natürlich bereits die Mitglieder des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages über diesen verheerenden Entwurf in Kenntnis gesetzt und sie über die Auswirkungen auf die Vermittlerschaft informiert.“, so AfW Politikvorstand Frank Rottenbacher. Und weiter: „Wenn dieses wichtige Thema im Finanzausschuss diskutiert werden wird, sind die Interessen der unabhängigen Finanzdienstleister somit durch die Tätigkeit des AfW im Ausschuss bekannt“.