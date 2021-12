Fidelity: Asien-Fonds für die Märkte von morgen

Fidelity hat einen Asien-Fonds aufgelegt, der auch in sogenannte Grenzmärkte investiert. Aktien aus Ländern wie zum Beispiel Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka oder auch Vietnam dürfen bis zu 30 Prozent des neuen Emerging Asia Fund ausmachen.Den Schwerpunkt des Portfolios bilden Investments in die entwickelteren aufstrebenden Volkswirtschaften der Region. Dazu zählen Schwellenländer wie zum Beispiel China und Indien. An den dortigen Börsen sucht Fondsmanager Teera Chanpongsang für sein 80 bis 120 Titel umfassenden Portfolio auch nach Firmen, die stark in den Grenzmärkten engagiert sind.Das Unternehmen erwartet die Vertriebszulassung des Fonds in Deutschland noch im kommenden halben Jahr. Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt 5,25 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 1,5 Prozent.