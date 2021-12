Fintech Deutsche Bank macht Blockchain Konkurrenz

Test bestanden: Die Deutsche Bank hat die erste Transaktion über das selbstentwickelte Tool für digitalen Zahlungsverkehr abgewickelt. Das teilte Rhomaios Ram, Leiter Produktmanagement in der Sparte Globale Banking-Transaktionen mit. Das Programm funktioniert ähnlich wie die für Bitcoin-Transaktionen entwickelte Blockchain und ist in der internen Cloud der Bank angesiedelt.



>> Zur ersten Frage Die öffentliche Blockchain tauge nicht für die Bedürfnisse der Finanzbranche, denn die Vertraulichkeit von Informationen für die Marktteilnehmer habe Priorität, zitiert die Börsen-Zeitung Ram. Daher werden in den kommenden 12 bis 24 Monaten innerhalb der Finanzbranche einige private Blockchains entstehen, ist der Fintech-Experte überzeugt.