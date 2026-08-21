Fonds-Absatzstatistik September 2023 Diese Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb

Wir haben die Bestsellerlisten der Anbieter Apella, BCA, Blau Direkt, DAB BNP Paribas, FNZ Bank, Fonds Finanz, Fondskonzept, Jung DMS & Cie. und MLP angefragt und zusammengefasst, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung die gleiche Punktzahl erreicht haben, sind sie in diesem Fall alphabetisch sortiert.