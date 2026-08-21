Fonds-Absatzstatistik September 2023 Diese Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb

Wir haben die Bestsellerlisten der Anbieter Apella, BCA, Blau Direkt, DAB BNP Paribas , FNZ Bank , Fonds Finanz, Fondskonzept , Jung DMS & Cie. und MLP angefragt und zusammengefasst, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung die gleiche Punktzahl erreicht haben, sind sie in diesem Fall alphabetisch sortiert.

Hinweis: Netfonds und Fondsnet haben die Daten diesmal nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen können und sind daher in der Auswertung nicht vertreten.

Stand (wenn nicht anders angegeben): 20. August 2026; Quelle der Fondsdaten: FWW Fonds-Explorer

Platz 4 (5 Punkte): Allianz Best Styles Global AC Equity

- der Fonds ist derzeit im FWW Fonds-Explorer nicht verfügbar; FWW ist informiert und bearbeitet das Problem; die hier gezeigten Daten stammen daher von der Seite des Asset Managers selbst -