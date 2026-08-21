Fonds-Absatzstatistik September 2023 Diese Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb

Fonds-Rankings
Topseller: Die meistverkauften Fonds der Maklerpools (Juli 2026)
Topseller Juli 2026 Dividenden-Fonds an der Spitze, DWS dreimal im Ranking
Inhalt
Wir haben die Bestsellerlisten der Anbieter Apella, BCA, Blau Direkt, DAB BNP Paribas, FNZ Bank, Fonds Finanz, Fondskonzept, Jung DMS & Cie. und MLP angefragt und zusammengefasst, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung die gleiche Punktzahl erreicht haben, sind sie in diesem Fall alphabetisch sortiert.
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