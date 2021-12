Fonds-Check Hahn-Fonds finanziert Kaufland-Warenhaus

Wenige Fondsanbieter haben sich so streng auf ein Kerngeschäft spezialisiert wie die Hahn AG aus Bergisch Gladbach. Sie bietet institutionellen und privaten Kapitalanlegern die Beteiligung an Einzelhandelsimmobilien an. Mit dem „Pluswertfonds 168“ finanzieren sie ab 20.000 Euro plus fünf Prozent Agio ein SB Warenhaus in Kitzingen bei Würzburg.