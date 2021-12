Fonds Finanz mit neuem Vertriebsprofi

Der Schwerpunkt seiner Aufgaben bei Fonds Finanz liegt dabei in der Optimierung der Organisationsstruktur der Vor-Ort-Betreuung angebundener Partner sowie auf den weiteren Aufbau größerer Kooperationen. Daneben soll sich der 27-Jährige in Projekte einbringen, die zur weiteren Verbesserung der Servicedienstleistungen angebundener Vermittler beitragen.



Der Diplom-Betriebswirt Ross war zuletzt als Vorstandsassistent bei der Zurich Gruppe. In seiner dortigen Stabsfunktion im Ressort „Unabhängige Vermittler Leben“ fungierte er auch als Ansprechpartner in Vertriebs- und Expansionsvorhaben von Vertrieben und Maklerpools.