Fonds-Muffel Deutsche haben weniger als 10.000 Euro Fondsvermögen

Die Zahlen des deutschen Fondsgeschäfts, wie das Börsenblatt schreibt, sind dabei durchaus beeindruckend. Das gesamte in Deutschland verwaltete Fondsvermögen war Ende 2014 auf den historischen Höchststand von 2,4 Billionen Euro angewachsen. Damit haben sich die Assets under Management innerhalb von nur zehn Jahren verdoppelt. Für zwei Drittel des Vermögens stehen institutionelle Anleger, der Rest ist auf Publikumsfond verteilt. In anderen europäischen Ländern ist das Verhältnis genau umgekehrt.