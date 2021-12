Fortis sieht Grüne Tiger

Die Fondsgesellschaft Fortis Investments startet einen Aktienfonds, der die Hoffnung umsetzt, dass die asiatischen Länder ihre Umweltprobleme in den Griff kriegen. Der Fortis Green Tigers (WKN: A0Q59N) besteht aus Aktien der Branchen Alternative Energien, Müllwirtschaft, Wasserreinigung und -versorgung und Umweltschutz.Dabei orientiert sich Fondsmanager Stewart Armer geografisch betrachtet weltweit. Denn unter den größten Länderpositionen finden sich beispielsweise die USA und Deutschland auf den Plätzen 7 und 8 mit Gewichtungen von jeweils rund 6,4 Prozent.Armer stellt das Portfolio in drei Schritten zusammen: Zunächst entwickelt er mithilfe von Vorort-Analysten geeignete Anlageideen. Die dabei erkannten Unternehmen prüft er anschließend auf ihre fundamentalen Eigenschaften, Umweltverhalten und Risikofaktoren. Nach der engeren Auswahl stellt er schließlich sicher, dass das Portfolio angemessen breit über Branchen und Regionen gestreut ist und das Gesamtrisiko akzeptabel erscheint.Asiens Umwelt-Story made by Fortis kostet einen Ausgabeaufschlag von maximal 5 Prozent und eine jährlichen Verwaltungsvergütung von 1,5 Prozent.