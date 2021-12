Führungswechsel beim BVK kündigt sich an

Eichele ist bereits in einer dreimonatigen Übergangszeit seit Anfang Oktober 2011 als Geschäftsführer des BVK tätig. Ab 1. Januar 2012 wird er den langjährigen BVK-Hauptgeschäftsführer Gerd Pulverich ersetzen, der aus Altersgründen in den Ruhestand tritt.Eichele ist Rechtsanwalt und war zuletzt in der Geschäftsführung der Bundesrechtsanwaltskammer in Berlin tätig, wo er die Leitung der internationalen Aktivitäten verantwortete. Als Experte und Berater war er dort für den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks sowie für multilaterale ausländische Kontakte zuständig.