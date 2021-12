Fünf Jahre über dem Durchschnitt Aktienfonds mit den stabilsten Erträgen

Der in Deutschland zugelassene Aktienfonds mit der besten kontinuierlichen Outperformance auf Fünf-Jahres-Sicht ist der Artisan Global Opportunities von der Investmentgesellschaft Artisan Partners in Wisconsin, USA. Das ergab eine Analyse der britischen Finanzagentur Citywire. In seinem besten Jahr zwischen Juli 2010 und Juli 2011 lag der Fonds 18,7 Prozentpunkte über der Vergleichsgruppe.Die Fondsmanager James Hamel und Andrew Stephens stellen ein Portfolio aus 30 bis 50 Aktien zusammen, wobei die einzelnen Positionen mit maximal 10 Prozent ausmachen dürfen. Im Juni war Google mit 6,7 Prozent die größte Position.Auch auf Platz zwei des Rankings landet ein Fonds von Artisan Partners. In seinem besten Jahr zwischen Juli 2011 und Juni 2012 lag der von Daniel O'Keefe und David Samra verwaltete Artisan Global Value 14,2 Prozent über dem Durchschnitt.Drittplatzierter ist der Aktienfonds von Old Mutual Global Investors, Old Mutual World Equity. Der Fondsmanager Ian Heslop setzt auf globale Aktien. Dabei bedient er sich hauptsächlich aus dem Aktienindex MSCI World.Das beste Jahr für Heslop war die Zeit zwischen 2012 und 2013, als er 16,5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt lag.Mit ihrem Fonds Pareto Global - Class A schaffen es die Manager Ole Jørgen Grøneng Nilsen und Andreas Sørbye auf Platz vier. Der Fonds der norwegischen Investmentgesellschaft Pareto Forvaltning entwickelte sich in seinem besten Jahr - zwischen 2010 und 2011 - um 12,7 Prozentpunkte besser als ein durchschnittliches Produkt seiner Kategorie.Die beiden Fondsmanager halten ein konzentriertes Portfolio aus 25 Aktien von Unternehmen, die aus ihrer Sicht stabile Erträge erwirtschaften und eine starke Bilanz sowie interessante Wachstumsaussichten vorweisen können.Der von Ian Warmerdam gemanagte Henderson Gartmore Global Growth landet auf Rang fünf. Auch Warmerdam baut ein konzentriertes Portfolio aus globalen Aktien auf. Einen Schwerpunkt setzt er dabei aber auf Papiere von Unternehmen, die durch Innovationen im Wettbewerb punkten können. Außerdem sucht er nach Firmen, die ein nachhaltiges und überdurchschnittliches Wachstum versprechen.Seine beste Phase hatte der Fonds zwischen 2009 und 2010: In diesem Zeitraum konnte er die Konkurrenz um 16,4 Prozentpunkte schlagen.