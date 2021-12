Funny Friday: Headhunter, ran ans Mikro!

Jetzt müssen sich diejenigen den kritischen Blicken des Publikums unterziehen, die sonst die Performance von Top-Angestellten mit Argusaugen beobachten: Der britische Branchendienst „Here is the City“ gibt bekannt, dass er einen neuen Karaoke-Wettbewerb startet. Diesmal dürfen die Besucher der Londoner Barracuda Bar über schiefe Töne aus den Kehlen von Personalberatern lachen.Die Headhunter waren nach Angaben des Veranstalters stinksauer, dass sie am vorherigen Sängerwettstreit nicht teilnehmen durften. Damals standen nur Banker auf der Bühne. Letztere sind auch beim nächsten Wettstreit am 10. März dabei, diesmal als Punktrichter.