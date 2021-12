Geld und Goethe: Jens Weidmann über Gold und Papiergeld

„Kauft Baumwolle, die wird immer knapper, davon wird nämlich das sogenannte Papiergeld gedruckt und von dem gibt es in Zukunft gigantische Mengen“, schrieb vor einigen Tagen ein DAS-INVESTMENT-Leser. Auch Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundesbank, räumt ein, dass es sich bei Banknoten lediglich um bedrucktes Papier und bei Münzen um geprägtes Metall handelt. Denn heutiges Geld ist durch keinerlei Sachwerte mehr gedeckt.„Goethe hat bereits vor zirka 180 Jahren das Kernproblem der heutigen, auf Papiergeld fußenden Geldpolitik analysiert und in unnachahmlicher Weise literarisch festgehalten“, ist Weidmann überzeugt. In seiner Begrüßungsrede anlässlich des 18. Kolloquiums des Instituts für bankhistorische Forschung (IBF) zitiert er die Stellen aus Goethes Faust, die sich genau mit diesem Problem beschäftigen und erklärt anschaulich und allgemein verständlich, wie die Geldpolitik der Notenbank funktioniert. Aber lesen Sie selbst.