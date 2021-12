Geldmarkt-ETF von Invesco am Fondsmarkt

Die Invesco-Tochter Powershares ist mit einem neuen Indexfonds im Xetra-Handel der Deutsche Börse AG vertreten: Ab heute können hier Anteile des Powershares Euro MTS Cash 3 Months Fund (WKN: A0RAC9) ge- und verkauft werden. Der Exchange Traded Fund (ETF) bildet den Euro MTS Government Bill Index ab. Dieser Index misst die Rendite von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von maximal 6 Monaten.Als Emittenten der Kurzläufer kommen die 15 Mitgliedstaaten der Eurozone in Frage. Zurzeit sind in dem Index aber nur sieben Staaten vertreten: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, die Niederlande und Portugal. Kein Land darf mehr als 34,5 Prozent des Index ausmachen.Auf Xetra werden aktuell 365 ETFs gehandelt. Zwölf davon stammen von Powershares. Das neue Produkt ist der erste Geldmarkt-ETF des Unternehmens am deutschen Markt. Die Verwaltungsgebühr des Fonds beträgt 0,15 Prozent.