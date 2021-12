ANZEIGE

Geldpolitik in der Eurozone Nullzinsen im Blick

In Europa stehen die Zeichen auf Wachstum. Steigen jetzt auch die Zinsen? Jacob Vijverberg aus dem Multi-Asset-Team des schottischen Vermögensverwalters Kames Capital glaubt nicht an eine abrupte Wende in der Geldpolitik.