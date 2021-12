Redaktion 27.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

Global Financial Centres Index Die 10 einflussreichsten Finanzzentren der Welt

Wer die wichtigsten Finanzplätze auf dem Globus aufzählen soll, mag an London oder New York denken. Doch auch in Asien und Europa gibt es einige Schwergewichte. Frankfurt schafft es allerdings nicht in die Top 10.