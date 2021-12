Global Private Banking Awards Berenberg erneut „Best Private Bank in Germany“

Die Hamburger Privatbank Berenberg hat bei den „Global Private Banking Awards“ in London erneut den Titel „Best Private Bank in Germany“ abgeräumt. Die Financial Times vergab die Auszeichnungen bereits zum achten Mal, 250 Banker aus aller Welt waren zur Preisverleihung angereist. Dabei gelang es Deutschlands ältester Privatbank als weltweit einzigem Institut, zum sechsten Mal in Folge ausgezeichnet zu werden.



„Wir freuen uns sehr, diese renommierte Auszeichnung nun schon zum sechsten Mal entgegennehmen zu dürfen. Das ist Verpflichtung und Ansporn zugleich“, sagt Berenberg-Chef Hans-Walter Peters.

Banken aus über 60 Ländern wurden von der unabhängigen Jury untersucht, die unter anderem die Unternehmens- und Wachstumsstrategie und das Kundenbeziehungsmanagement der Banken bewertete. Außerdem untersuchte sie, inwiefern die Institute ihr Portfoliomanagement, Asset Management und ihre Produktstrategie auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ausrichten.

