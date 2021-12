Globale Aktienfonds Zwei Neue von Fidelity

Mit dem Fidelity First All Country World Fonds und dem Fidelity First Developed World Fonds legt die Investmentgesellschaft Fidelity zwei globale Aktienfonds auf. Beide Produkte werden von Matt Jones und Hiten Savani verwaltet.Das Portfolio beider Fonds setzt sich aus 75 bis 85 globalen Aktien zusammen. Dabei konzentrieren sich die Manager auf Firmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen US-Dollar. Beide Fonds verfolgen die gleiche Anlagestrategie. Der einzige Unterschied ist das Anlageuniversum: Der Fidelity First All Country World Fonds orientiert sich am Vergleichsindex MSCI All Country World, der Fidelity First Developed World Fonds am MSCI World.Beide Fonds sollen in Deutschland zum Vertrieb zugelassen werden.