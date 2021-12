Gothaer steigt beim polnischen Versicherer PTU ein

Aktuell werden die Anteile von zwei Tochterunternehmen des polnischen Chemiekonzerns Ciech – Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A. und Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Matwy S.A. – gehalten.Der Kaufvertrag wurde heute morgen von der Gothaer und Ciech unterzeichnet Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 136,27 Millionen Zloty – das sind rund 34 Millionen Euro. „Die Verhandlungen der Gothaer mit weiteren Großaktionären von PTU schreiten ebenfalls gut voran, so dass das Unternehmen voraussichtlich in Kürze den Erwerb der Aktienmehrheit an PTU verkünden kann“, erklärte Gothaer in einer Mitteilung.Der Kauf findet vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Kartellbehörde statt.