Große Ebase-Depot-Analyse September 2016 Deutschlands Fondsberater strömen in Mischfonds von Flossbach

Die Daten spiegeln die Handelsaktivitäten aller bei der B2B-Direktbank ebase angeschlossenen Fondsberater bzw. deren dort verwaltete Kundendepots wider. In diesem Diagramm sind die sechs Fonds der zehn umsatzstärksten Mischfonds von September 2016 mit ihrem Fundflow-Faktor abgebildet, die in diesem Zeitraum positive Mittelzuflüsse verzeichnen konnten. Der Fundflow-Faktor zeigt an, um wie viel Prozent die Mittelzuflüsse die Mittelabflüsse übersteigen.