Guido Barthels über die Schuldenkrise Das dicke Ende kommt – bestimmt

Für unsere Projektion nehmen wir zunächst an, dass die Staatshaushalte ausgeglichen sind. Ferner betrachten wir drei Szenarien: Als Hauptszenario gilt der Fortbestand des Status Quo, bezeichnet als ceteris paribus . Hier halten wir die aktuell beobachtete Wachstumsrate des BIP sowie die Realverzinsung der Schulden (10-jähriger Nominalzins abzüglich der jährlichen Konsumentenpreisinflationsrate) konstant. Dieses Szenario ist in den Grafiken rot hinterlegt. Ein weiteres Szenario bietet die Erhöhung des Realzinses um 1 % (blaue Linie). Im letzten Szenario haben wir die Daten des angeblichen Musterschülersverwendet, also deutsche Realzinsen und BIP-Wachstumsraten (grüne Linie).Die Projektion für(Grafik 1) lässt den Betrachter beruhigt in die Zukunft blicken. Selbst ceteris paribus erreicht das Land in 23 Jahren wieder die 60 %-Maastricht-Obergrenze. Sollte die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer Politik, die Inflation zu erhöhen und an den niedrigen Nominalzinsen festzuhalten, Erfolg haben, könnten diese 60 % auch früher erreicht werden. Wie unsere Berechnungen zeigen, scheinen ebenso dieund diekein Schuldenproblem zu bekommen.Mit Blick auf erwähnte Szenarien wird außerdemerneut erstarken und im Credit Rating nach oben wandern. Trotz hohem Schuldenstand von 123 % kann das Land in 13 Jahren die 60 %-Grenze erreichen. Fürundpräsentiert sich das Bild weniger rosig.erscheint von diesen dreien noch als das Land, das sich am ehesten retten ließe. Etwas mehr Wachstum und etwas geringere Realzinsen auf das aktuelle deutsche Niveau lassen hier die 60 %-Grenze in 40 Jahren in Sichtweite kommen.undhingegen sind unter Beibehaltung der jetzigen Parameter in weniger als 15 Jahren bei über 200 % Schulden des BIP.als vormals kerneuropäisches Stabilitätsland schwächelt. Allein die Annahme eines ausgeglichenen Haushalts erscheint bei den aktuellen -4,3 % als höchst hypothetisch.Eine Fortschreibung des aktuellen Kurses würde zudem zu einer Ausweitung der Schulden auf Niveaus führen, die nur schwer korrigierbar sind. Fallssich jedoch dazu entschließen könnte, mehr für seine Wettbewerbsfähigkeit zu tun, dann wäre es in der Lage, die Schulden zurückzuführen.Zuletzt wenden wir unszu (Grafik 2). Trotz eines (Teil-)Schuldenschnitts im Jahr 2012 steht das Land so schlecht da wie nie zuvor. Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass es sein Haushaltsdefizit von -14,3 % auf Null reduzieren könnte, läge der griechische Schuldenstand in drei Jahren bei über 200 % und in neun Jahren bei über 300 %.Einzig die Kredibilität der EZB hat ein erneutes Aufflackern der Euroschuldenkrise bisher verhindert. Besagte Staaten sollten dennoch alles tun, um aus eigener Kraft Strukturreformen zu unternehmen, da die Gefahr eines Vertrauensverlustes der Märkte real ist. Falls es dazu käme, wären Umschuldungen in Form eines Staatsbankrotts unausweichlich, mit den damit einhergehenden Vermögensverlusten der Einwohner.

Über den Autor: Guido Barthels ist Chief Investment Officer der ETHENEA Independent Investors S.A. und Portfolio Manager der Ethna Funds. Er blickt zurück auf mehr als 27 Jahre Berufserfahrung an den internationalen Kapitalmärkten und hat sich insbesondere als Rentenspezialist einen Namen gemacht. Seine Laufbahn führte ihn von JP Morgan über Dresdner Kleinwort Research GmbH zu Depfa Bank plc in London, wo er als Head of Research Department und Managing Director tätig war. Seit 2008 ist er Portfolio Manager der erfolgreich etablierten Ethna Funds, drei aktiv gemanagter Vermögensverwaltungsfonds, und gestaltet deren Vermögensverwaltungskonzept maßgeblich mit.