Hannover Leasing: Der Sonne entgegen

Das Emissionshaus Hannover Leasing ist mit dem Vertrieb des geschlossenen Fonds „Regenerative Werte 1“ gestartet. Der Fonds investiert in Photovoltaikanlagen an Standorten in Sachsen, Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Gesamtleistung der bereits in Betrieb befindlichen Anlagen an sieben Standorten beträgt rund 10,7 Megawatt.Die Conergy Services GmbH verantwortet die Betriebsführung und Wartung der Anlagen. Abnehmer des erzeugten Stroms sind Eon, RWE und verschiedene Stadtwerke. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sichert für die Anlagen eine Vergütung zwischen 40,6 und 52,61 Cent pro Kilowattstunde.Das Fondsvolumen umfasst 48,9 Millionen Euro (davon 15 Millionen Euro Eigenkapital). Die Laufzeit ist mit 18,5 Jahren veranschlagt. Prognostiziert werden Ausschüttungen von 5 Prozent ansteigend auf knapp 25 Prozent (Gesamtrückfluss: 213 Prozent der Einlage. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 Euro plus 3 Prozent Agio.