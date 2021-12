Hausinvest Global: Shopping mit der Commerzbank-Tochter

„Auf den Immobilienmärkten sind zurzeit Akquisitionen zu attraktiven Renditen möglich“, erklärt die Fondsgesellschaft. Man beabsichtige daher, die günstigen Einstiegsmöglichkeiten für weitere Neuengagements zu nutzen. Der Fondsmanager Thorsten Jäger legt 65 Prozent des Vermögens in für den Handel und die Gastronomie bestimmte Immobilien – hauptsächlich Shopping-Center – an. Weitere 31 Prozent werden in Bürogebäude investiert. Den geographischen Anlageschwerpunkt bilden mit knapp 39 Prozent asiatische Länder wie Singapur, Japan und Südkorea, mit Abstand gefolgt von Westeuropa (22 Prozent), wo der Fonds in spanischen, schwedischen, französischen und deutschen Immobilienmärkten engagiert ist. Seit Jahresbeginn hat der 1,75 Milliarden schwere Fonds eine Performance von 1,8 Prozent erzielt. In den vergangenen fünf Jahren lag der durchschnittliche jährliche Wertzuwachs bei knapp 5 Prozent. Fondsmanager: Thorsten Jäger

Auflage: Dezember 2003

WKN: 254473

Anlageklasse: Offener Immobilienfonds

Gesellschaft: Commerz Real