Redaktion 27.11.2015 Lesedauer: 1 Minute

Henderson Gartmore Continental European John Bennett: “Ich bin heute pessimistischer als Ende 2014”

In einem aktuellen Interview mit E-Fundresearch.com erläutert Henderson Manager John Bennett, warum er die europäischen Aktienmärkte momentan eher skeptisch sieht und in welcher Branche er nach wie vor am liebsten investiert.