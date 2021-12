Hohe Cash-Quoten Diese Deutschland-Fonds könnten jetzt auf Schnäppchenjagd gehen

Zum Wochenstart brach der Dax zeitweilig um 7 Prozent ein und rutschte unter die 10.000-Punkte-Marke. Damit hat der deutsche Leitindex seit dem Allzeithoch im April bei 12.390 Punkten mehr als 20 Prozent verloren und die Kursgewinne des Jahres fast vollständig wieder abgegeben. Was für Anleger im Augenblick des Geschehens ein Alptraum ist, erweist sich im Nachhinein oft als Kaufgelegenheit, schreibt das Analysehaus Morningstar. Hohe Cash-Positionen sind in fallenden Märkten somit nicht nur wichtig, um das Kapital zu schützen, sondern ermöglichen Fondsmanagern, antizyklisch zu handeln. In der Kategorie „Standardwerte Deutschland“ (Large Cap Germany) per Anfang Juli lag die durchschnittliche Barquote bei 4,41 Prozent. Das ist zwar etwas mehr als noch zum Ende Dezember 2014, bevor der Dax seine Rally zum Allzeithoch im April antrat, liegt aber deutlich unter dem Durchschnitt des ersten und zweiten Quartals 2015.Die höchste Cash-Quote wiesen der Alte Leipziger Trust Aktien Deutschland und der Pioneer Investments Aktien Deutschland mit jeweils über 20 Prozent auf. Beide Fonds gehören zu den eher kleineren Produkten für deutsche Standardwerte. Der größte Fonds der Kategorie ist der DWS Deutschland, der per 20. August über 5,2 Milliarden Euro verfügte. Die Cash-Position lag per Ende Juni bei 8,5 Prozent. Ebenfalls zu den größten Deutschland-Fonds gehören der FT Frankfurt-Effekten-Fonds mit 2,14 Milliarden und 6,98 Prozent Bar-Anteil und der DWS Aktien Strategie Deutschland mit 1,96 Milliarden Euro und 7,88 Prozent Cash-Quote. Die geringsten Bar-Bestände lassen sich beim Fidelity Germany, FVB Deutscher Aktienfonds und dem HSBC German Equity finden. Der UniFonds ist der größte Fonds mit der tiefsten Cash-Quote. Er verwaltet 2,6 Milliarden Euro und war per Ende Juni voll investiert.