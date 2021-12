Svetlana Kerschner 05.07.2013 Lesedauer: 1 Minute

Honorarberatungsgesetz: „Das versteht kein Kunde“

Mit dem Honorarberatungsgesetz etablierte der Bundestag die Honorarberatung als eigenständiges Berufsbild. Die Freude der Branche hält sich in Grenzen. Was Berater und Politiker an der neuen Regelung kritisieren, und welche Probleme sie bei der praktischen Umsetzung sehen.