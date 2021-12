HUK Coburg mit neuer Tarifstruktur

Versicherungs-Newsletter

Ebenfalls neu: Das Antragsverfahren zur Riester-Rente erspart dem Versicherten ab sofort, seine staatlichen Zulagen selbst zu beantragen. Mehr Flexibilität sollen Versicherungsnehmer zudem durch umfassendere Nachversicherungsgarantien in der Risikolebens- und der Berufsunfähigkeitsversicherung erhalten.

Die zum 1. Oktober 2010 eingeführten neuen Tarife bieten höhere Garantie- und höhere Ablaufleistungen. So liegen zum Beispiel für einen 35-jährigen Kunden beim Abschluss einer privaten Rentenversicherung die garantierte Rente jetzt um 6,5 Prozent und die Gesamtrente um 14,0 Prozent höher als im Marktdurchschnitt.Für einen 35-Jährigen Mann, der ab 1. Oktober 2010 eine Lebensversicherung mit einer Laufzeit auf 30 Jahre abschließt, heißt dies: Bei einem Jahresbeitrag von 1.200 Euro, erhält er am Ende der Laufzeit eine garantierte Rente in Höhe von 184,33 Euro und eine voraussichtliche Gesamtrente in Höhe von 307,79 Euro.Der Versicherer hat zudem seine Produktinformationen überarbeitet und transparenter gestaltet. Die Höhe der Bewertungsreserven in der Zukunftsrechnung werden nun separat ausgewiesen.