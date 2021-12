Gold-Kursziel 2.300 Dollar Chart-Galerie: 20 Argumente für einen baldigen Goldpreis-Anstieg

Dass Gold langfristig 2.300 Dollar pro Unze kosten wird, habe man bereits 2009 prophezeit, als der Goldpreis gerade einmal 800 US-Dollar betrug, so der Incrementum-Goldfonds-Manager Stöferle. Nachdem das Edelmetall im September 2011 ein Allzeithoch von 1.900 Dollar erreichte, kam es jedoch zu einer Korrektur-Phase, die 2013 in einem Bärenmarkt mündete. Trotzdem hielt Incrementum an seiner Überzeugung bezüglich eines baldigen Goldpreisanstiegs fest. Im Juni 2015 setzte Incrementum das Preisziel für Gold für den Juni 2018 auf 2.300 Dollar.