Der 1974 in Briey geborene Franzose studiert nach dem Schulabschluss Wirtschaftswissenschaften in Nancy, Gießen und Lund und beginnt 1996 seine berufliche Karriere bei der französischen Vermögensverwaltung Kempf in Nancy. Drei Jahre später wechselt er zu Dexia, wo er zunächst als Aktienanalyst und dann als Fondsmanager im Multi-Asset Team arbeitet.In ähnlicher Funktion arbeitet Forest von September 2002 bis November 2009 für ABN Amro und Fortis, bevor ihn die spanische Großbank BBVA zum Leiter ihrer taktischen Asset Allocation bestimmt und nach Madrid holt. Seit Mai 2011 gehört Forest dem Global Asset Allocation Committee der Londoner Investmentgesellschaft Schroders an. Mitte April 2012 übernimmt er darüber hinaus das Management des neu aufgelegten Mischfonds Schroder Global Multi-Asset IncomeAls Zehnjähriger habe ich in der Schule mit Briefmarken gehandelt (meine erste Sachwertanlage)Meine Mutter, alleinerziehend mit drei Kindern, hatte drei Jobs. Da haben wir schon früh erfahren, welchen Stellenwert Arbeit hat. Ich habe unter anderem Wohnungen geputzt und mein Geld in einer Obstfabrik in Deutschland verdientNein, nicht wirklich. Mich spornen alle Menschen an, die ich treffe und mit denen ich arbeiteEine Aktie kann nur so tief fallen, bis ihr Chart am unteren rechten Rand des Bildschirms angekommen istDenke nach und werde reich von Napoleon HillDas alleine motiviert mich schon. Ich bin sehr ehrgeizig und verliere nicht gerneIch brauche keine – immer am Ball und realistisch bleiben!Auf meine Familie, unser Team und das Engagement, mit dem jeder an die Arbeit gehtDass wir bei einem Handel Verluste eingefahren haben – und natürlich über die französische PolitikNiemandem. Ich habe es meiner Tochter nicht erlaubt und gehe mit gutem Beispiel voranFrüher Briefmarken, dann blaue Flecken beim Handball. Heute lege ich mehr Wert auf Auszeichnungen für unser Multi-Asset-Team und unsere ProdukteTickets für die Fußball-WM in Deutschland. Ich hatte für meine zukünftige Frau Tickets für Frankreichs Spiele bis zum Halbfinale gekauft. Nach der WM wollte sie zwar kein einziges Fußballspiel mehr sehen, geheiratet hat sie mich aber trotzdem... ein Unternehmen, dessen Kurs lange unter dem Ausgabepreis lag. Um Social Media kümmert sich bei uns in der Familie meine FrauThe Big Bang TheoryBei jeder Reality-ShowDas kommt auf das Wetter und auf das Spiel anDas Premier-League-Spiel von Tottenham Hotspur gegen Manchester UnitedMeine Frau ermahnt mich ständig, dass ich mich zu leger kleiden würdeWein, möglichst rot und möglichst aus FrankreichAuf die Radierung Concrete Cabin von Peter Doig . Ich wurde nämlich in dem abgebildeten Gebäude geboren und bin immer noch auf der Suche nach Concrete Cabin 2. Falls also jemand verkaufen möchte ...Ich spende regelmäßig für lokale Projekte meiner Kirche und der Schule meiner Tochter und hin und wieder auch für lokale SportveranstaltungenIch glaube, ich werde immer irgendwie Geld verwalten. Wenn nicht mehr von London aus, dann in meiner Heimat Frankreich oder in Deutschland, woher meine Frau stammt