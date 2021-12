Redaktion 06.09.2018 Lesedauer: 1 Minute

Indexfonds Das bedeutet der neue Dax für deutsche Anleger

Anleger, die per Indexfonds auf deutsche Standardwerte setzen, schauen derzeit mit Interesse auf die Bankenmetropole Frankfurt. Denn die Deutsche Börse hat am Mittwochabend entschieden, dass ein Dax-Urgestein künftig nicht mehr in dem deutschen Leitindex vertreten ist.