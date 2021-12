Indizes Aktien-Hedgefonds lagen im März so daneben wie lange nicht

Der Global X Guru Index ETF beispielsweise - der versucht, die Erträge jener Aktien widerzuspiegeln, in die Hedgefonds am meisten investiert sind - hat im März 2 Prozent verloren. Das ist die schlechteste Entwicklung im Vergleich zum amerikanischen Aktienleitindex Standard & Poor’s 500 seit der Schaffung des Barometers im Jahr 2012.Aktien mit einer besonders starken Konzentration von Hedgefonds unter den Investoren, die von der Deutschen Bank beobachtet werden, mussten zwischen dem 7. März und vergangener Woche ein Minus von 4,5 Prozent verzeichnen. Der S&P 500 war im selben Zeitraum nur um 1 Prozent gefallen.Ein weiteres Barometer von der Goldman Sachs Group - welches Aktien verfolgt, gegen die Hedgefonds besonders gerne wetten - ist in diesem Jahr um 3 Prozent angestiegen. Das dürfte sich auf die Entwicklung der Fonds negativ auswirken, wenn sie eigentlich auf einen Kursrückgang spekuliert hatten.Was ist im März passiert? Sorgen zur Geopolitik und zu einer potenziellen Zinserhöhung der Federal Reserve hatten zu Abzügen bei Hedgefonds geführt - was diese dazu zwang, einige ihrer Lieblingsaktien abzustoßen, meint Dave Lutz, Chef für ETF- Handel bei Stifel Nicolaus & Co.Die Investmentbestände von Hedgefonds legen zudem den Schluss nahe, dass Manager im großen Stil auf so genannte Momentum-Aktien gewettet haben. Das wurde zum Nachteil, als Aktionäre aus den Aktien mit der besten Entwicklung ausstiegen und stattdessen ihr Geld lieber in Titel mit einer niedrigeren Bewertung im März steckten.