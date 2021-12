ING Investment Management Europe ernennt Marketing-Chef zum Vorstandsvorsitzenden

Van Elk begann seine ING-Karriere im früheren Asset Management-Bereich der Nationale-Nederlanden, einem Vorgänger-Unternehmen der heutigen ING Investment Management.1993 wurde er zum Leiter des Geschäftsbereichs institutionelle Kunden und 1998 zum Vorstandsvorsitzenden von ING Investment Management Australia ernannt. In dieser Funktion war er auch Mitglied des Regional Management Boards von ING IM Asia-Pacific. 2002 kam van Elk in die Niederlande zurück, wo er in das Management Committee von ING IM Europe berufen wurde.