Invesco: Sergio Trezzi und Miguel Rona leiten das Publikumsfonds-Geschäft

Sergio Trezzi (39) arbeitet seit 1999 bei Invesco. Er verantwortet das Italien- und Griechenland-Geschäft und koordiniert die Einführung der Invesco Powershares ETF-Marke in Kontinentaleuropa.Zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben übernimmt Trezzi nun die Leitung des Publikumsfondsgeschäfts in Deutschland, Österreich, Benelux und den nordischen Staaten.Miguel Rona (43) ist seit 2000 bei Invesco und derzeit für Spanien, Portugal und Lateinamerika verantwortlich. Er übernimmt zusätzlich die Leitung des Publikumsfondsgeschäfts in Frankreich und der Schweiz.Die beiden Manager werden weiterhin an James Robertson, Vorstandschef von Invesco EMEA (Europa, Nahost und Afrika), berichten.