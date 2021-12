Jens Kummer über den Dax-Einbruch „Es gibt keinen sicheren Hafen in dieser Krise“

DAS INVESTMENT.com: Handelt es sich beim jüngsten Dax-Einbruch um eine fällige Korrektur, die Chancen zum Einstieg bietet oder um eine nachhaltige Trendumkehr?

Jens Kummer: Unserer Meinung nach handelt es sich um eine fällige Korrektur, die jedoch aufgrund der Panik-Verkäufe für viele Marktteilnehmer überraschend kam. Es fehlten nur noch wenige Punkte, bis der Handel im S&P 500 kurzfristig ausgesetzt worden wäre. Wir warten derzeit an der Seitenlinie auf eine Stabilisierung der Situation. In den nächsten Tagen werden wir das Risiko in unseren Portfolios nicht erhöhen.

Sind die Turbulenzen in China nur der Anlass für Investoren für Gewinnmitnahmen auf breiter Front oder sind sie die fundamentale Ursache des Dax-Einbruchs?

Kummer: Als Auslöser für die Kursturbulenzen gilt für viele die leichte Abwertung des chinesischen Yuan und die Abschwächung der chinesischen Wirtschaft. Doch die Kurse an den Aktienmärkten waren seit 2011 ohne nennenswerte Rückschläge nach oben gelaufen, getrieben von den extrem expansiven geldpolitischen Strategien. In einer Phase eines langanhaltenden Aufwärtstrends genügt im Grunde genommen der Hauch des Flügelschlags eines Schmetterlings, um für eine Erschütterung zu sorgen.