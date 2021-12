Johannes Korten ist tot Banker kündigt seinen Tod auf Twitter an - und 232 Nutzern gefällt es

Am Ende.



Es hat nicht gereicht für ein ganzes Leben. https://t.co/ZUguwxBHVE — Johannes Korten (@jkorten) 25. Juli 2016

Sein Leben spielte sich in sozialen Netzwerken ab - genauso wie sein Tod. „Am Ende. Es hat nicht gereicht für ein ganzes Leben”, twittert Johannes Korten am Montagmorgen. Er verlinkt auf seine Homepage jazzblog.de/jazzlounge , wo er seine Motive erklärt und Abschied von Freunden und Familie nimmt. Stundenlang suchen nahestehende Menschen und Twitter-Follower nach dem 42-Jährigen, teilen unter dem Hashtag #wirfürhannes die Ergebnisse ihrer Suche mit, beschworen Corten, „keinen Mist“ zu machen, an seine Familie zu denken, sich Hilfe zu holen. Doch es nutzt nichts: Am Montagnachmittag findet die Polizei Korten tot auf.