John Hathaway: „Die Sorge um die Notenbankpolitik wird den Goldpreis steigen lassen“

Der Goldmarkt befindet sich nach der Korrektur im Frühjahr und speziell im April gerade in einer Phase der Konsolidierung.Wir beobachten fortlaufend die Mittelzuflüsse in die verschiedenen Goldinvestments. Darunter auch die Zuflüsse in Gold-ETFs und Goldminenaktien. Dazu bedienen wir uns unserem Netzwerk und einer Vielzahl von Marktberichten, unter anderem die Meldepflicht 13D der US-Börsenaufsicht SEC. Unser Schwerpunkt bei Edelmetallinvestments liegt nach wie vor auf Goldinvestments. Allerdings betrachten wir auch Silber als ein sehr wichtiges Edelmetall, das die Preisbewegungen von Gold nachvollzieht.Wir gehen allgemein von einer Erholung des Goldpreises im späteren Verlauf des Jahres aus. Denn die Zentralbanken werden erkennen, dass weitere geldpolitische Impulse notwendig sind, um das Wirtschaftswachstum zu verbessern. Es folgen Maßnahmen, die dazu führen, dass Investoren um die Effektivität der Geldpolitik der Notenbanken zunehmend besorgt sein werden.Der Goldpreis würde sicherlich enorm auf einen negativen Realzins reagieren sowie wenn die Zentralbanken vermehrt auf die Käuferseite des Goldmarktes wechseln. Auch der Kollaps eines global bedeutsameren Finanzhauses dürfte sich ähnlich auf den Goldpreis auswirken.Wir glauben, dass Goldminenaktien für Anleger sowohl eine attraktivere Bewertung als auch ein gehebeltes Investment zur Performance des Goldpreises bieten.Silber vereint die Eigenschaft, eine Währung zu sein, mit der eines nachgefragten Industriemetalls. Gold dagegen wird vom Markt als reines Währungsinvestment gesehen. Mittlerweile sind wir auch Silberinvestments eingegangen. In einigen Marktphasen kann Silber die Wertentwicklung von Gold schlagen. Allerdings reagiert Gold typischer und ursprünglicher auf Finanz- und Währungsverwerfungen an den internationalen Märkten.Anleger verstehen oft nicht, dass Gold ein langfristiges Gut zum Werterhalt und nicht-korreliertes Investmentvehikel ist. Am meisten wird allerdings unterschätzt, dass Gold in einem sehr liquiden Markt mit keinem Gegenparteirisiko gehandelt wird.Einen Goldbarren, obwohl ich denke, dass der gesamte Wert einer Goldanlage nicht nur ein Barren ausmacht. Goldschmuck – ein Armband, eine Halskette oder eine Uhr aus Gold – haben nämlich auch einen Wert, wenn man sie trägt.Mein erstes Goldinvestment machte ich vor über 27 Jahren. Damals investierte ich in Goldminenaktien. Ich erinnere mich, dass ich überrascht war, in welch kurzer Zeit ich einen relative hohen Gewinn mit dem Investment machen konnte.