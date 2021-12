Carsten Lootze 05.10.2007 Aktualisiert am 19.10.2007 - 17:50 Uhr Lesedauer: 1 Minute

JP Morgan bringt globalen Rentenfonds

JP Morgan Asset Management will in Kürze einen neuen Rentenfonds in Deutschland vertreiben. Der JPM Highbridge Income Opportunity Fund (WKN: A0M NX5) investiert weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie andere verzinsliche Wertpapiere. Manager sind William Eigen und Jan Faller von der US-Vermögensverwaltung Highbridge Capital Management.