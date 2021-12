Bloomberg 06.10.2014 Lesedauer: 1 Minute

J.P. Morgan Hacker greifen Daten von 76 Millionen Haushalten ab

Die größte US-Bank J.P. Morgan Chase & Co. hat Zahlen zu den von einem Hackerangriff im August betroffenen Kunden bekanntgegeben. Die Hacker haben Daten von 76 Millionen Haushalten und 7 Millionen Kleinunternehmen abgegriffen, wie die in New York ansässige Bank mitteilte.