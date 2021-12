JRS-Fonds: Vom Spitzenreiter zum Ladenhüter

Die Fondsgesellschaft Universal-Investment löst heute den JRS-Global Opportunities-Universal-Fonds (WKN: 984863) auf. Das Portfolio des weltweit anlegenden Aktienfonds wurde zuletzt von Sven Weiß von der JRS Fondsberatung gemanagt. Er übernahm den Fonds im März vorigen Jahres vom ehemaligen JRS-Geschäftsführer Manfred Stiegel, der das Unternehmen aus dem bayrischen Stadtbergen verließ.„Grund für die Auflösung ist das geringe Fondsvermögen“, erklärt JRS-Vorstand Jürgen Rössle. „Das Management ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht mehr sinnvoll.“ Ende 2003 lag das Volumen noch bei 10 Millionen Euro. Vor einem Jahr war es weniger als die Hälfte. „Unsere Anleger zogen in großem Stil ihr Geld aus dem Fonds ab“, so Rössle.Der Fonds wurde vor acht Jahren aufgelegt und setzte auf eine Auswahl von Wachstumstiteln. Sie wurden von Stiegel mit Hilfe eines quantitativen Modells aufgespürt. Zunächst mit Erfolg: Vor fünf Jahren schlug der Global-Opportunities den Aktienindex MSCI World um 53 Prozentpunkte. Damit war er laut Feri Trust der beste internationale Aktienfonds am deutschen Markt. Aktuell liegt der Fonds 3,9 Prozentpunkte hinter seinem Vergleichsindex.