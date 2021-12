Julius Bär: Absolute Erträge in exotischen Märkten

Die Fondsgesellschaft Julius Bär hat einen Schwellenländer-Rentenfonds aufgelegt, der in allen Marktphasen Erträge erzielen soll. Dazu investiert der neue Absolute Return Emerging Bond Fund (WKN: A0NAS6) auch in Finanzinstrumente, die erst seit wenigen Jahren am Markt verfügbar und von Investmentfonds einsetzbar sind. Dazu zählen Derivate, mit denen Fondsmanager Enzo Puntillo auch auf fallende Kurse bei Anleihen aus Schwellenländern setzen kann.Puntillo profitiert derzeit zum Beispiel vom fallendem Wechselkurs des Südafrikanischen Rand gegenüber der Türkischen Lira. Solche Wetten kann er bei dem 1997 aufgelegten Julius Baer Emerging Bond Fund (WKN: 987567) nicht eingehen, den Puntillo ebenfalls verantwortet: Dieser traditionelle Rentenfonds darf nur auf steigende Kurse setzen.Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 3 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr liegt bei 1,2 Prozent. Außerdem wird eine 10-prozentige Erfolgsgebühr auf die Fondsrendite oberhalb des Euribor fällig. Bedingung: Der Fondswert erreicht einen neuen Rekord.