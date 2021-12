Redaktion 19.08.2016 Lesedauer: 1 Minute

Jupiter Dynamic Bond Ariel Bezalel: „Höhere US-Zinsen sind wieder im Spiel“

In einem aktuellen Marktkommentar auf Citywire.de erläutert Jupiter-Manager Ariel Bezalel jüngste Umschichtungen in seinem Flaggschiff-Fonds. Dazu zählt der mit Blick auf mögliche Zinserhöhungen in den USA erfolgte Verkauf langlaufender US-Anleihen.