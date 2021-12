Käufer bleiben aus Londoner Luxushaus-Besitzer nutzen Airbnb

Frustiert, weil er seit zwei Jahren vergeblich nach einem Käufer für sein Luxusappartement mit Blick auf den Londoner Hyde Park gesucht hat, entschied sich der Eigentümer, die Wohnung für 1500 Pfund (1735 Euro) täglich zu vermieten.

"Es war eine sehr stolze Bewertung, und ich denke sie sind immer dem Markt nachgejagt", sagt Hasan Hasan, einer der Gründer des Immobilienmaklers Xenyos. Er kümmert sich um die Vermietung. Der Eigentümer, ein Entwickler, möchte die Immobilie nach einer Renovierung zu einem reduzierten Preis von 8,65 Mio. Pfund (10 Mio. Euro) verkaufen. Während er auf einen Käufer wartet, will er durch eine Vermietung wenigstens einen Teil seiner Investitionen wieder hereinholen, wie Hasan erläutert.

Langfristige Mietverträge in den teuersten Bezirken um 5,1 Prozent verbilligt

Die Eigentümer von Luxusimmobilien in London wenden sich an Firmen wie Airbnb Inc. und Makler wie Xenyos, um Einnahmen zu erzielen, während ihre Liegenschaften auf Käufer warten. Andere versuchen, die Einnahmen über Mietverträge mit kürzeren Laufzeiten hochzutreiben, denn langfristige Mietverträge in den teuersten Bezirken haben sich in diesem Jahr bis Ende Februar um 5,1 Prozent verbilligt.