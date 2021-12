Iris Bülow 15.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Kaufprogramm der EZB „Wir wollen das Risikoprofil unserer Fonds unverändert lassen“

Das Renditeniveau von Unternehmensanleihen könnte nach den EZB-Käufen weiter sinken, vermutet Anleihenspezialist von Deutsche AM Karsten Rosenkilde. Dennoch soll das Risiko in Portfolios des Unternehmens nicht erhöht werden. Was stattdessen geplant ist, verrät der Senior Portfolio Manager im Interview mit DAS INVESTMENT.