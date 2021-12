Klimaschutz: „Das Versagen ist schon eingepreist“

: Wie reagiert der Investmentmarkt darauf?: Die Investoren haben das Versagen schon eingepreist. Letztes Jahr waren die Hoffnungen noch groß, dieses Jahr ist nichts davon zu sehen.: Was bedeutet das für die künftige Entwicklung?: Dass bereits Einigungen in Teilbereichen für positive Überraschungen sorgen könnten und damit für steigende Kurse bei den entsprechenden Aktien. Grundsätzlich überwiegt allerdings die Unsicherheit im Markt.: Ob das Klima überhaupt noch geschützt werden soll?: Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Das Zwei-Grad-Ziel wird nicht angezweifelt. Und es gibt ja bereits Bemühungen auf Länderebene, die nicht wieder zurückgerufen werden. Es ist nur so, dass man den Markt nun schlechter kalkulieren kann. Gäbe es bindende Reduktionsziele, könnten die Analysten die Auswirkungen besser abschätzen. Aber auch ohne Abkommen überwiegt im Chance-Risiko-Profil die Chance bei vielen Unternehmen die im Bereich saubere Technologien tätig sind.Welche Klimaschutz-Sektoren sind derzeit am attraktivsten?: Wir sind derzeit am stärksten im Bereich saubere Mobilität investiert, beispielsweise in Unternehmen, die alternative Antriebskonzepte wie den Elektromotor oder den Einsatz CO2-effizienterer fossiler Brennstoffe wie Erdgas ermöglichen. Emissionsrichtlinien im Verkehr werden nicht nur in den USA immer strikter, sondern auch in Europa und sogar in China. Zugleich werden alternative Technologien in diesem Bereich subventioniert. Der Verkaufsstart diverser Elektroautos von namenhaften Herstellern in den kommenden sechs Monaten könnte den Fokus der Investoren zunehmend auf diese Branche richten.